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Захарова: решение парламента Молдавии по статусу русского языка укрепляет стабильность

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на заявления ЕС и Румынии по соответствующим решениям парламента Молдавии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Возвращение русскому статуса языка межнационального общения имеет большое значение для стабильности Молдавии. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как указала дипломат, несмотря на то что в 2018 году русский язык был лишен статуса языка межнационального общения, а русскоязычные СМИ ограничены в вещании, востребованность русского языка в Молдавии не снизилась. "В той или иной мере русским языком пользуется 80% населения страны, включая этнических русских, молдаван, украинцев, гагаузов, евреев, представителей других национальностей. Вопрос о статусе русского языка важен в контексте приднестровского урегулирования. В этой связи недавние решения парламента Молдавии имеют большое значение для внутриполитической стабильности республики", - подчеркнула она.

Захарова обратила внимание на заявления ЕС и Румынии по соответствующим решениям парламента Молдавии. "Сначала официальный представитель ЕС в Брюсселе обвинил молдавских парламентариев в том, что законопроекты были внесены "поспешно и непрозрачно", а голосование проходило "без соблюдения необходимых парламентских процедур" при поддержке "лиц, причастных к коррупции", - пояснила она. - Затем работу молдавских парламентариев раскритиковал представитель ЕС в Кишиневе, намекнув на ее взаимосвязь с международной финансовой помощью республике. Наконец, после утверждения законов МИД Румынии заявил, что они "негативно влияют на развитие Молдовы, ее финансовую стабильность и международный авторитет".

"Призываем наших западных партнеров отказаться от политики двойных стандартов, навязывания выгодных им политических решений в ущерб интересам молдавских граждан и вмешательства во внутренние дела суверенного молдавского государства", - заявила Захарова.

Новый закон о языках обязывает государственных служащих по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Языком делопроизводства в госорганах остается государственный язык. Гражданам страны гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках этносов, проживающих на территории республики. Автором законопроекта выступила крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Против инициативы ПСРМ выступили депутаты от проевропейских Партии действия и солидарности, "Платформы "Достоинство и правда", Демократической партии Молдовы, которые бойкотировали это заседание. Президент Молдавии Игорь Додон подписал новый закон 18 декабря.

Русский язык в 2018 году потерял особый статус в Молдавии, где его используют больше трети населения. Это произошло, когда прежний состав КС по запросу депутатов прорумынской Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР".

Теги
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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