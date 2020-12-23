Госдума поддержала законопроект об увеличении штрафов за агитацию в день тишины и выборов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

Авторами документа выступила группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейном.

Сейчас штрафы за агитацию по вопросам референдума вне агитационного периода либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством, составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Законопроектом предлагается увеличить размер санкций от 5 тыс. до 20 тыс. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. для чиновников, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Согласно документу, максимальные штрафы для граждан за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, или в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов для граждан возрастут с 1 тыс. до 20 тыс. рублей, с 2 тыс. до 50 тыс. - для должностных лиц, а для юридических лиц - с 30 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, максимальные штрафы за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований увеличиваются для граждан с 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - с 3 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц - с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.