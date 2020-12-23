Путин намерен обсудить с лидерами стран вопросы безопасности трудовых мигрантов

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с коллегами из других стран, откуда в Россию прибывают трудовые мигранты, вопросы безопасности этих граждан и россиян.

"Надо обсуждать это - и я буду это делать - с коллегами из тех стран, из которых к нам трудовые мигранты едут, с тем, чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность заработать, дать возможность стройке развиваться, но и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом", - сказал глава государства в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Путина, "это вопрос важный, касается и здоровья граждан, и экономики такой важнейшей отрасли, как строительная". "Мы этим позанимаемся", - заверил президент.

Он уточнил, что обсуждал проблемы дефицита рабочей силы в строительной отрасли с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. "Надо смотреть, конечно, точечно", - считает Путин.