Путин призвал расширять возможности по внедрению электронного документооборота в РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым расширять возможности по внедрению электронного документооборота в различных отраслях.

"Нужно расширять возможности для граждан работать [с документами] в электронном виде, чтобы уменьшать количество бумажного оборота и сокращать издержки на этот счет", - заявил Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам, комментируя доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Нужно, чтобы коллеги объединяли свои усилия по отдельным отраслям, особенно в социальной сфере, внедряли предложенные схемы как можно быстрее, - сказал он. - Разумеется, здесь нужно обеспечить безопасность, надежность этой системы".

"Я еще раз обращаю на это внимание коллег из правительства и считаю, что поставленные Андреем Юрьевичем [Воробьевым] вопросы являются приоритетными", - резюмировал глава государства.