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Путин не считает, что России станет сложнее с приходом Байдена к власти в США

По словам президента, необходимо "все сделать, чтобы максимально сплотить общество"

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не считает, что России станет сложнее с приходом Джозефа Байдена к власти в США. Таким образом он прокомментировал в среду выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на эту тему во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Нам надо прекрасно понимать, что с приходом Байдена у нас ситуация у всех ухудшится. Это неоглобалист, который нас объявил врагом номер один, и мы обязаны все сделать, чтобы максимально сплотить общество", - сказал, в частности, Зюганов во время выступления.

"<...> По поводу того, что меняется руководство в Штатах, и нам будет труднее. Я не думаю, будет, как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, мы должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу - и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности", - сказал Путин.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее республиканец Дональд Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.

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