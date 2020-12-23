Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей переезда Госдумы в новый комплекс зданий, если это не будет связано с серьезными расходами федерального бюджета. Такую позицию он обозначил в ответ на соответствующее предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По поводу нового здания и комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными - серьезными, во всяком случае - расходами федерального бюджета и будет сделано за счет обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, это можно сделать, почему нет", - считает глава государства.

Как отметил президент, это возможно сделать, "если действительно стоимость объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточна для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством". "Надо только внимательно посчитать, так ли это будет на самом деле. Но в принципе я не против - пожалуйста, я с вами согласен", - добавил Путин.