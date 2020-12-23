В Думе предложили ввести меру существенных нарушений при регистрации кандидатов на выборах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, направленный на введение в избирательное законодательство критерия существенности нарушений при принятии решения о регистрации кандидатов в депутаты всех уровней на выборах в России.

"В настоящее время достаточно часто решение о наличии или отсутствии нарушений, в том числе по представлению и оформлению документов, принимается избирательной комиссией или судом в условиях неоправданно широких возможностей для усмотрения, что недопустимо", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы документа считают, что сейчас есть различное толкование оснований отказа в регистрации кандидатов, а также ее отмены и аннулирования. "Например, в случаях, когда кандидат в заявлении о согласии баллотироваться допустил ошибку в указании места рождения, не указал район проживания в городе федерального значения, в протоколе о выдвижении имеются описки в инициалах кандидата, в сведениях о доходах и имуществе не заполнены соответствующие графы при отсутствии недвижимости и ценных бумаг и другие", - отмечается в документе.

В связи с этим депутаты от КПРФ предлагают ввести в избирательное законодательство "критерий существенности нарушений применительно к полноте и недостоверности представленных кандидатом сведений". "Полагаем необходимым признавать таковыми лишь факты, которые имеют значение для формирования выбора избирателя в поддержку того или иного кандидата, свидетельствуют о несоблюдении принципа равенства всех кандидатов перед законом, укрытии сведений, препятствующих лицу участвовать в выборах в качестве кандидата", - говорится в документе.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова ранее неоднократно заявляла, что ЦИК "очень доброжелательно относится ко всем кандидатам и трактует все неясности в пользу кандидатов". Перед выборами в сентябре 2020 года глава ЦИК отмечала, что в этом году был зафиксирован очень низкий процент отказа в регистрации кандидатов на выборы разного уровня. Всего были выдвинуты 171 тыс. кандидатов, 160 тыс. (93%) были зарегистрированы, 8 тыс. (4,8%) получили отказ, 3,6 тыс. утратили статус кандидатов. По словам Памфиловой, нижестоящие комиссии также были проинформированы "о максимально благожелательном, внимательном отношении к кандидатам, содействии, чтобы они правильно заполняли документы".