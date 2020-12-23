{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин предложил утвердить критерии оценки эффективности работы глав регионов

Президент отметил, что в самом Госсовете, в правительстве и в Кремле была проведена большая работа по подготовке этих материалов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предлагает в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы губернаторов. Об этом он сказал в среду, подводя итоги совместного заседания Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где обсуждалась и эта тема.

На эту тему

"Предлагаю их (критерии) в ближайшее время утвердить", - отметил глава государства. "Но утвердить не для того, чтобы они лежали у нас на полке, а для того, чтобы мы работали с ними как с документами, требующими реализации", - добавил он.

Путин отметил, что в самом Госсовете, в правительстве РФ и в Кремле была проведена большая работа по подготовке этих материалов. "Выработаны общие согласованные подходы и принципы", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Главы МИД России и Армении обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху
Министры также рассмотрели ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня
Читать полностью