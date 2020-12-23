Подаренную Лаврову Милорадом Додиком икону передали в посольство Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская сторона передала сегодня в посольство Боснии и Герцеговины (БиГ) в Москве икону 18 века, которую председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в эту страну 14 декабря. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - указали в МИД.

Ранее посольство Украины в БиГ направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую Додик подарил Лаврову. Прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.