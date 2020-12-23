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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Главы МИД России и Армении обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху

Министры также рассмотрели ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян обсудили в среду по телефону реализацию заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с реализацией заявления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что министры также рассмотрели ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября в регионе обострилась ситуация, там начались активные бои.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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