Российский посол считает, что слово в вопросе интеграции Белоруссии и России за Минском

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Решение о глубине и масштабе интеграции Белоруссии с Россией стоит за Минском. Такое мнение в среду выразил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "БелРос".

"С учетом того давления, которое оказывается сегодня на Белоруссию, в том числе экономического, объявленных санкций в отношении ряда предприятий <...>, надо понимать, как будет жить наш дорогой, любимый, родной для нас славянский народ. Это мы можем понимать, но решение-то не за нами. Президент [России] Владимир Путин очень четко сказал: глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минском", - сказал он.

По его словам, 2020 год подтвердил "особую практику отношений между Россией и Белоруссией". "Мы видели, сколь предметными и содержательными были встречи и переговоры президента России Владимира Владимировича Путина и белорусского лидера президента Александра Григорьевича Лукашенко, <...> даже несмотря на эту пандемию, даже если посмотреть на планы министерств, ведомств, регионов последних месяцев - малое отличие от года предыдущего".

Мезенцев также прокомментировал вопрос интеграции двух стран в сфере энергетики. По его словам, Белоруссия и Россия не вышли на формирование единого рынка газа и нефти из-за мнения ряда журналистов о якобы негативном влиянии такого рынка на независимость Белоруссии. "На мой взгляд - это путь другой перспективы, другой стратегии, другой силы для Белоруссии и России. Тот, кто говорит, что это не праведный путь - лукавит, тот, кто разыгрывает карту, будто бы там угроза независимости и суверенитету, - лукавит. <...> Вот на это надо смотреть сегодня и возвращаться к работе", - отметил посол.

Отношение Запада

Мезенцев также отметил, что линия западных стран по отношению к Белоруссии стала жестче, особенно в последнее время. В ряде европейских столиц и в США выбирают "хлесткие выражения" по отношению к республике, заявил посол РФ.

"Мы видим, особенно в последние месяцы, сколь жестким стал Запад по отношению к республиканскому руководству, сколь хлесткие выражения не особо выбирают в ряде европейских столиц и США", - сказал он. По словам посла, западные страны выражают "предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные оценки" ситуации в Белоруссии, которые становятся политическими.

Как считает Мезенцев, в республике видят, как формируется новая линия поведения Запада по отношению к белорусскому руководству. "Не к Белоруссии, не к белорусскому народу с прогнозом на 10, 15, 50 лет - к нынешнему белорусскому руководству. Идет работа по расколу в обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен промышленных предприятий от лидера [страны] и белорусского руководства. И здесь идет розыгрыш и подыгрыш, замена понятий и подмена их", - подчеркнул он.