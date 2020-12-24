Кабмин обсудит бесплатный доступ к социально значимым сайтам и инвестпрограмму РЖД

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство проведет в четверг очередное заседание, на котором в том числе обсудит законопроект, направленный на обеспечение бесплатного доступа к отечественным социально значимым интернет-сервисам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Будет также рассматриваться выделение в 2021 году средств из резервного фонда правительства Минсельхозу для предоставления трансфертов регионам на компенсации производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности. Как указывают в кабинете министров, это связано с "необходимостью разработки механизмов, направленных на недопущение роста цен на продовольственные товары".

На заседании планируется также обсудить проекты финансового плана и инвестиционной программы АО "Российские железные дороги" (РЖД) на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Отмечается, что материалы по этому вопросу внесены Минтрансом. "Параметры инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД" создают предпосылки для обеспечения устойчивой роботы компании", - указывают в кабмине.

Ранее этот вопрос обсуждался на совещании у президента Владимира Путина. Глава государства в том числе говорил о необходимости определить источники финансирования капитальных расходов РЖД для решения этих задач, обеспечивая при этом баланс корпоративных финансов и избегая чрезмерной долговой нагрузки.

Кроме того, правительство рассмотрит в четверг вопрос о выделении Росавиации в 2020 году средств для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта. Как поясняют в кабинете министров, "принятие проекта распоряжения позволит покрыть дефицит бюджетных ассигнований на мероприятия по предоставлению субсидий, кассовое исполнение которых в настоящее время составляет 100%".

Новые полномочия ФМБА, сельхозпродукция и поддержка регионов

Кабмин также обсудит документ, предусматривающий передачу Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России полномочий Минздрава по нормативному правовому регулированию в сфере медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ). За ФМБА также будет закреплено медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд РФ.

Кроме того, на повестку вынесен проект распоряжения, который позволит материально стимулировать сотрудников Роспотребнадзора, принимающих активное участие в мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

На заседании в четверг рассмотрят и проект закона о сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками, при производстве которой будут предъявляться более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Документ направлен на формирование унифицированной нормативной базы, объединенной общим подходом к обращению, оценке соответствия маркировке и требованиям к такой продукции. Будет рассматриваться также законопроект, направленный на устранение рисков возникновения полной фактической зависимости российских рыбодобывающих организаций от иностранных компаний.

Еще одной темой заседания станет распределение трансфертов российским регионам на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Будет обсуждаться и выделение субъектам средств на выплаты стимулирующего характера работникам органов записи актов гражданского состояния, ведущим конвертацию и передачу данных в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Кабмин также рассмотрит выделение средств на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов. Так, Бурятия и Мордовия смогут получить финансирование на первоочередные расходы. Планируется выделить средства Байконуру, чтобы компенсировать снижение налоговых и неналоговых поступлений. Ингушетия, Мордовия и Байконур смогут получить помощь и на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Мордовии дополнительные средства также необходимы на обслуживание государственного долга.

Помимо этого на заседании планируют обсудить законопроект, который направлен на реализацию механизма экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Документ предусматривает внесение в отраслевые федеральные законы "точечных типовых изменений", закрепляющих возможность установления таких режимов в разных сферах, среди которых медицина, транспорт, связь. Кабмин намерен рассмотреть в четверг и внесение изменений в законодательство в части отмены избыточных требований к содержанию устава акционерного общества.

Налогообложение с Мальтой и таможенное регулирование в ЕАЭС

На повестку заседания правительства также вынесен законопроект о ратификации протокола, вносящего изменения в Конвенцию между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года.

Протокол был подписан в Москве 1 октября 2020 года. "Необходимость внесения изменений в Конвенцию вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в Российской Федерации, так и в мире в целом, что в свою очередь вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительством Российской Федерации мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - указывают в российском кабмине.

Будет рассматриваться и внесение изменений в федеральный закон о таможенном регулировании. Отмечается, что в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для отдельных категорий товаров допускается неполное и периодическое таможенное декларирование. Вместе с тем исходя из свойств некоторых категорий товаров, например, древесины и лесоматериалов, декларанты всегда обладают полной информацией об их количестве и таможенной стоимости.

"В целях недопущения недостоверного декларирования вывозимых товаров отдельных категорий предлагается предусмотреть возможность установления перечня товаров, для которых указанные особенности таможенного декларирования не применимы", - отмечают в правительстве России.

На заседании намерены рассмотреть и законопроект, которым предусматривается право кабмина принимать в государственную казну РФ имущество, приобретенное государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" при осуществлении деятельности за счет имущественных взносов РФ или за счет доходов, полученных от использования таких взносов. Предполагается, что принимать решения о безвозмездной передаче имущества в госказну будет совет директоров агентства.

Еще один проект закона, который планируется обсудить в четверг, направлен на закрепление в законодательстве понятия оправданного риска, а также решение вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ. Документ позволит в том числе разграничить применение норм трудового законодательства в отношении спасателей, установить ограничения по привлечению к ответственности руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасателей, действующих в условиях оправданного риска или крайней необходимости.