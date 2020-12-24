Глава Якутии предложил увеличить в регионе число работающих на постоянной основе депутатов

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев, выступая с посланием к Государственному собранию (Ил Тумэн) республики, предложил начать реформирование госсобрания, увеличив число депутатов, работающих на постоянной основе, до 35.

"Предлагаю рассмотреть перспективу перехода Ил Тумэн на профессиональную основу уже со следующего созыва, увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе, до 35 при существенной оптимизации аппарата позволит на сегодняшнем уровне расходов значительно повысить оперативность и эффективность нашего законотворчества", - сказал Николаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе парламента, в текущем созыве на профессиональной постоянной основе работают 19 депутатов.

При этом глава региона предложил сократить представительство партий в парламенте до 25% депутатского корпуса. "Предлагаю увеличить представленность депутатов-одномандатников как наиболее и непосредственно приближенных к народу", - отметил Николаев.

Государственное собрание Якутии (Ил Тумэн) состоит из 70 народных депутатов: 35 из них избираются по одномандатным округам, остальные 35 - по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками. Народные депутаты избираются сроком на пять лет. В настоящее время работает VI созыв Ил Тумэн.