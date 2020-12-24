Матвиенко сообщила, что 2020 год стал самым напряженным в работе Совфеда

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что не помнит столь напряженного режима работы за все годы своей деятельности в Совфеде, с которым сенаторы столкнулись в этом году в условиях пандемии.

"Завершающаяся сессия не первая, как известно, в моей практической работе. Честно говоря, не помню столь напряженного трудного времени, когда в течение всего года приходилось работать в таком жестком режиме. Могу точно сказать, что работа в таких форс-мажорных обстоятельствах, созданных пандемией, стала для палаты серьезным испытанием. Могу точно сказать, что мы это испытание выдержали", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Она подчеркнула, что за время осенней сессии проделана большая работа. "С учетом завтрашнего заседания в ходе сессии было рассмотрено более 540 законов, проведено 15 парламентских слушаний, более 100 круглых столов, выездных заседаний комитетов", - отметила спикер СФ.