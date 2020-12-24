Госдума приняла закон о биобезопасности в России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума на последнем пленарном заседании осенней сессии в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о биологической безопасности в РФ. Документ был внесен правительством в декабре прошлого года. Законопроект устанавливает основы государственного регулирования и основные принципы в области обеспечения биологической безопасности РФ, а также определяет комплекс мер, "направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков".

В частности, документ закрепляет право граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов, на получение от органов власти, а также от соответствующих организаций "информации о состоянии защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, о принимаемых мерах, направленных на такую защиту, на предотвращение биологических угроз". Одновременно граждане будут обязаны "не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение права других граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов".

Законопроект обязывает организации уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления установит правительство РФ.

Инициатива также устанавливает способы борьбы с распространением инфекционных и паразитарных болезней. Для предотвращения возникновения таких болезней предлагается изучать свойства возбудителей новых, редких или ранее не встречавшихся на территории РФ болезней. Кроме того, предлагается разрабатывать и внедрять средства и методы индикации и идентификации патогенов, а также реализовывать мероприятия, направленные на предотвращение формирования очагов таких болезней.

Оградить от бесконтрольного применения лекарств

Как отмечали депутаты в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, документ направлен в том числе и на то, чтобы оградить граждан от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих их нечувствительными к антибиотикам. Так, ко второму чтению профильный комитет уточнил, что для снижения уровня распространения инфекционных болезней, вызываемых возбудителями, устойчивыми к лекарствам и химическим и биологическим средствам, вводится в том числе ограничение отпуска лекарств для лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых патогенными микроорганизмами. Ограничения вводятся в целях исключения приема таких лекарств при отсутствии медицинских показаний. Предполагается, что такие нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, предлагается запретить использование лекарств для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных без клинического подтверждения диагноза, продолжать их применения при отсутствии эффективности лечения.

Документ прописывает понятие "биологическая безопасность", под которым предлагается понимать "состояние защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, при котором обеспечивается допустимый уровень биологического риска". Кроме того, в законопроекте предлагается прописать понятия "опасный биологический фактор", "биологическая защита", "штамм", "инфекция (инфекционная болезнь), связанная с оказанием медицинской помощи", "иммунодефицитное состояние", "биологическая угроза", а также "план реагирования на биологические угрозы", который устанавливает кабмин. Документ дает перечень основных биологических угроз.

Законопроект предполагает формирование государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности на основе сведений, предоставляемых госорганами и находящимися в их ведении организациями. Состав и порядок предоставления сведений, содержащихся в такой системе, а также используемые для их обработки информационные технологии и технические средства определит правительство. Эта норма вступит в силу с 1 января 2022 года.