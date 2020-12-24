Матвиенко призвала прекратить дискуссию о сроках проведения единого дня голосования

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пора прекратить дискуссию о возможном переносе единого дня голосования. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии в четверг.

"Я неоднократно высказывала свою точку зрения, считаю по-прежнему, что голосование в сентябре является оптимальным для нашей страны. Согласна с Эллой Александровной [Памфиловой] в том, что сентябрь является оптимальным. Тем более никакого другого, более аргументированного подхода никто не предложил. Мне кажется, пора заканчивать эти дискуссии, совершенствовать возможности и условия для голосования в те сроки, которые сегодня определены", - сказала Матвиенко.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в среду подтвердила, что в обозримой перспективе единый день голосования по-прежнему будет проводиться в сентябре. В октябре на встрече с лидерами фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин назвал проведение выборов в сентябре наиболее удобным вариантом для людей. Оптимальным этот срок проведения голосования считает и "Единая Россия", в то время как парламентская оппозиция предлагала перенести его на весну или более позднюю осень.

Дополнительные каникулы в школах

Матвиенко также считает, что дополнительные каникулы в школах на время многодневного голосования при проведении выборов в РФ не нужны.

"Что касается опасений по поводу учебного процесса, я не считаю, что нужны какие-то дополнительные каникулы [при многодневном голосовании]. Я считаю, что это зависит во многом от организаторов самих выборов", - сказала она.

Она добавила, что голосование в течение нескольких дней является дополнительной возможностью для людей принять участие в выборах. "Это главный мотив, почему это сделано. Но все-таки, по сложившейся традиции, как правило большинство граждан голосуют в основной день голосования или завершающий день голосования в воскресенье, здесь ничего не меняется. Если допустить, что и в субботу много граждан придет на голосование, можно ведь сделать отдельный отсек, чтобы он не мешал учебному процессу, можно один день поработать в удаленном режиме, благо мы наработали такой опыт", - отметила спикер СФ.

Из почти 100 тыс. избирательных участков в РФ 49 тыс. расположены в школах. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее неоднократно заявляла, что введение в этом году в российское избирательное законодательство нормы о проведении выборов в течение нескольких дней ставит вопрос о необходимости разведения учебного и избирательного процессов, которые при такой схеме выборов могут накладываться друг на друга.