Справороссы не собрали нужное число подписей для обращения в КС по индексации пенсий

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Справороссы не смогли собрать необходимое число подписей депутатов для обращения в Конституционный суд по вопросу о конституционности нормы о приостановке индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в четверг сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов на последнем пленарном заседании Госдумы в рамках осенней сессии.

Для обращения в Конституционный суд необходимо собрать подписи не менее 90 депутатов (одна пятая от общего числа). Во фракцию "Справедливая Россия" на данный момент входит 23 парламентария.

"По неиндексации пенсий, к сожалению, не удалось нам собрать необходимое количество подписей для обращения в Конституционный суд. Подписались депутаты фракций "Справедливая Россия" и КПРФ", - сказал Миронов. По его словам, фракция ЛДПР пока не выработала свою позицию.

Ранее политик проинформировал, что удалось собрать 56 подписей парламентариев. При этом в поддержку инициативы справороссов выступил один из депутатов фракции "Единая Россия", отметил Миронов, не став уточнять его фамилию.

Согласно изменениям в конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

Их пенсии не индексируются с 1 января 2016 года. Такое решение было принято для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.