Путин поздравил Алиева с днем рождения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил с днем рождения лидера Азербайджана Ильхама Алиева, которому в четверг исполнилось 59 лет. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства также направил поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад Алиева в развитие стратегического партнерства между Москвой и Баку и выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное развитие связей двух стран.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", - говорится в сообщении.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, президент РФ отмечает, что азербайджанский лидер по праву пользуется "высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом". Путин обращает внимание, что под руководством Алиева страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах.

"Весьма велик ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами, - приводятся слова Путина в тексте телеграммы. - Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях".

Президент России также пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. "Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет вашей семье", - добавил Путин.