Госдума в четыре раза повышает штрафы за неповиновение граждан силовикам на митингах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным законопроект, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Согласно тексту, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроектом в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии, но не столь значительно, как в предыдущем случае. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, за это вводится новый вид наказания - обязательные работы от 40 до 120 часов.

Законопроект также предусматривает, что в случае неподчинения сотруднику ФСБ и создания препятствий для его работы штраф для физических лиц составит 2-4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. (сейчас от 1 тыс. до 3 тыс.), для юридических лиц - от 30 тыс. до 70 тыс. (сейчас от 10 тыс. до 50 тыс.). В случае неподчинения сотруднику органов государственной охраны предусмотрены аналогичные штрафы для физлиц, для юрлиц сумма штрафа составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Правила финансирования

Кодекс об административных правонарушениях также дополняется нормой о том, что нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Госдума 23 декабря приняла закон о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Документ запрещает финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества, незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.

Организатор акции при подаче документов перед ее проведением должен указывать счет, на который будут поступать средства. Отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств и указывать счет нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек.