Матвиенко сообщила, что Медведев не заявлял о желании стать пожизненным сенатором

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что зампредседателя Совета безопасности РФ и экс-президент страны Дмитрий Медведев пока не направлял заявление в верхнюю палату о желании стать пожизненным сенатором, но такое право у него сохраняется.

"Да, мы приняли закон, в соответствии с которым экс-президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев получил право стать пожизненным сенатором. Причем закон в окончательной редакции не ограничивает такую возможность временными рамками. На сегодняшний день Дмитрий Анатольевич Медведев не направлял заявление в Совет Федерации, но такое право у него сохраняется в соответствии с законом", - сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что назначение сенаторов по президентской квоте является абсолютной прерогативой главы государства, Совет Федерации на эти процессы не влияет. "Когда президент сочтет необходимым принять такое решение, безусловно, он его примет и проинформирует Совет Федерации. Наша задача - подготовить все условия для того, чтобы дополнительно президентская квота до 30 сенаторов была обеспечена рабочими местами, чтобы были возможности участия их в нашей работе в зале. Могу сказать, что в начале года мы будем готовы к этому", - отметила спикер Совфеда, добавив, что обсуждение по поводу новых кандидатур в сенаторы не велось.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который в том числе предусматривает появление там пожизненных сенаторов, дает право прекратившим свои полномочия президентам входить в состав верхней палаты на основании заявления.

Таким образом порядок формирования Совфеда приводится в соответствие с конституцией. В состав Совета Федерации, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Срок полномочий остальных представителей РФ составит шесть лет. Назначение сенаторов является правом главы государства, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время. На пост представителей РФ - пожизненных сенаторов, согласно тексту, смогут претендовать граждане, "имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".