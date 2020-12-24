Госдума вводит штраф за незаконное использование знаков СМИ на митингах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении внесенный депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным законопроект о введении административных штрафов до 30 тыс. рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий.

Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой "использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации", предусмотренного законом о митингах, лицом, не имеющим на это права, "влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов".

Ранее Госдума приняла закон, который распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, журналистам, освещающим митинг, запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению. В этом же законе содержится положение о знаке сотрудников СМИ, вид и описание отличительного знака будут устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.