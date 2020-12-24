ГД поддержала введение штрафов до 1 млн руб. за нарушения закона об устойчивом интернете

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о крупных штрафах для операторов связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы интернета на территории РФ.

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно документу, нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей".

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 600 тыс. до одного миллиона рублей.

Кроме этого, отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс., на ИП - от 30 тыс. до 50 тыс., на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Законопроект и в данном случае предусматривает повышенные штрафы - до одного миллиона рублей - за повторное неисполнение требований в течение года.

Обмен трафиком

КоАП также предлагается дополнить статьей о штрафах за нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком. Если собственник такой точки не уведомил власти или нарушил порядок уведомления о своей работе, то это повлечет штрафы для физических лиц в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс., для ИП - от 30 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Данной статьей предусмотрены штрафы для операторов связи и за неисполнение требования по использованию точек обмена трафиком из специального реестра. В случае первого нарушения они могут составить до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей. Подключение собственником или иным владельцем точки обмена трафиком к точке обмена трафиком сетей связи, которые не обеспечивают положенный по закону доступ к своим сетям для уполномоченных органов власти, повлечет за собой штрафы до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также законопроектом предусмотрены штрафы за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи общего пользования. В частности, нарушение лицами, участвующими в таком управлении, требований по замещению на территории РФ средств связи и центра мониторинга и управления сетью связи повлечет штраф для физических лиц в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для ИП - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как пояснили ранее в Роскомнадзоре, законопроект направлен на обеспечение стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации, а также на обеспечение возможности централизованного мониторинга и защиту граждан от информации, запрещенной к распространению на территории России. Это детская порнография, пропаганда наркотиков и наркомании, суицида, материалы экстремистской направленности.