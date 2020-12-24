Матвиенко надеется, что призыв Путина продлить договор СНВ-3 будет услышан в США

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что новая администрация США, которая придет к власти по итогам прошедших в ноябре выборов, осознает необходимость принятия ответственных решений по сокращению стратегических наступательных вооружений.

"Я все-таки не теряю надежду, что призыв нашего президента продлить этот договор [СНВ-3] будет услышан. Это будет такой, может быть, даже первый тест на ответственность новой администрации США и понимание роли и значения такого рода документов и вообще международного права в сохранении мира и стабильности и безопасности на планете", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг по итогам осенней сессии.

Она отметила, что команда нового президента США Джозефа Байдена хорошо известна в России и пока у РФ нет оснований питать иллюзии по вопросу кардинального изменения российско-американских отношений. "Но мне все-таки хочется верить, что та тревожная ситуация в мире, которая сложилась, новое мироустройство, которое формируется, должно подвигнуть этих людей к ответственности. Это люди опытные, которые прошли разные времена. Все это должно подвигнуть их к ответственному принятию решений", - добавила спикер Совфеда.