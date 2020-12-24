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Путин проведет предновогоднюю встречу с правительством по видеосвязи 24 декабря

В ходе мероприятия он даст оценку работе кабмина в 2020 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции проведет предновогоднюю встречу с правительством, во время которой даст развернутую оценку работе кабинета министров в 2020 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Пройдет] встреча президента с членами правительства в режиме видеоконференции, - сказал представитель Кремля. - Это та самая предновогодняя встреча, которая бывает каждый раз".

Песков уточнил, что на встрече Путин традиционно "даст развернутую оценку работе кабинета министров в истекшем году".

В прежние годы приезд главы государства в Дом правительства на Краснопресненской набережной в преддверии Нового года был традиционным. Обычно Путин в конце декабря посещал последнее в году заседание кабинета министров, благодарил за работу членов правительства, обрисовывал круг предстоящих задач и кратко подводил итоги.

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