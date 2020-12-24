Кремль не комментирует сообщения о требованиях Байдена к Трампу обвинить РФ в кибератаках

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на США и не вмешивается в ситуацию, связанную с позицией Вашингтона по этой теме, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения, что избранный президент США Джозеф Байден требует от действующего главы Белого дома Дональда Трампа обвинить Москву в кибератаках.

"Не хотел бы давать комментарии по этому поводу, потому что цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане достоверности", - сказал пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что в Кремле не знают, "можно ли верить таким сообщениям, и не хотели бы в это вмешиваться". "Мы неоднократно заявляли, что никакого отношения к хакерским атакам мы не имеем", - заключил Песков.