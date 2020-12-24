В Генштабе ВС РФ отмечают усиление провокаций НАТО у границ РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил России отмечает явную антироссийскую направленность мероприятий подготовки войск НАТО и усиление провокационной деятельности альянса у российских границ. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

"Мероприятия подготовки войск альянса проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны. Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что также наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, дальнейшее наращивание их военного потенциала.

"Продолжается бесконтрольное наращивание потенциала ПРО, что оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения", - перечислил начальник Генштаба.

Он отметил, что применение этих средств позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с применением ядерного оружия.

Усиление системы разведки воздушного пространства

Также Герасимов рассказал, что Минобороны РФ за 2020 год нарастило систему разведки воздушного пространства у границ страны и увеличило огневые возможности.

"Развивалась система ПВО. В первую очередь наращивалась система разведки воздушного пространства в наших приграничных районах", - сказал замминистра. Он пояснил, что это позволит более оперативно реагировать на нарушения в воздушном пространстве.

"Увеличены огневые возможности средств ПВО, в том числе по борьбе с крылатыми ракетами", - пояснил он.

По его словам, в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено около 1 700 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения.

"Для обеспечения безопасности РФ с океанских и морских направлений ведется строительство кораблей дальней и ближней морских зон, совершенствуется система базирования ВМФ", - сказал Герасимов.