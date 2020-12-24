Кремль не планирует официальных контактов с Додоном во время его визита в Москву

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кремль не планирует официальных контактов с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном во время его визита в Москву, хотя он может посетить РФ и в частном порядке. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких официальных контактов в этом контексте не запланировано", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах Додона приехать в Россию. При этом Песков заметил, что экс-президент Молдавии "может в частном порядке прилететь", поскольку "здесь нет никаких ограничений".

"Пока нет каких-то официальных планов на этот счет", - повторил представитель Кремля, говоря о возможном визите.

Ранее Додон заявлял, что после ухода с поста главы государства отправится в Москву, чтобы обсудить дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Он также говорил, что планирует этот визит 24-25 декабря вместе с делегацией крупнейшей в Молдавии Партии Социалистов.

24 декабря в должность президента Молдавии вступила Майя Санду.