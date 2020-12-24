Игорь Руденя не исключил повторного выдвижения в губернаторы Тверской области

ТАСС, 24 декабря. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя не исключил возможности своего участия в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2021 года. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам работы в текущем году.

"Я думаю, что, если будет такой запрос от населения, то, конечно, будем трудиться для того, чтобы доделать все публично взятые на себя обязательства. У нас есть очень немалое количество проектов, которые надо завершить, это строительство мостов, восстановление памятников архитектуры, дороги, трамваи, железнодорожные станции, больницы. И всегда лучше, на мой взгляд, менять работу с чувством выполненного долга. Я понимаю, что не все зависит от нас, но постараться выполнить свои обещания и обязательства <...> надо", - сказал Руденя.

Игорь Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. В разные годы работал на руководящих должностях в структуре системы "Росхлебпродукт", был статс-секретарем - замминистра сельского хозяйства РФ, директором департамента агропромышленного комплекса РФ. До назначения в марте 2016 года на должность исполняющего обязанности губернатора Тверской области являлся гендиректором ЗАО "Росзерно". На выборах губернатора в сентябре 2016 год за Руденю проголосовали 322 тыс.