Володин: правила для иноагентов направлены на защиту страны, а не на нарушение их прав

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Законопроекты о регулировании работы иноагентов, в том числе физических лиц и политобъединений, а также об ответственности за это направлены на защиту суверенитета страны, а не на нарушение чьих-либо прав. Об этом в четверг на заседании Госдумы заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что "США приняли законодательство по иностранным агентам в 1937 году, они руководствуются этим законодательством до сегодняшнего дня". "При этом приняли они это законодательство в целях сдерживания Советского Союза, идеи коммунизма и делают это до сегодняшнего дня, чтобы защитить свой суверенитет", - отметил он.

"Цель этого закона - оградить вмешательство в наши внутренние дела", - подчеркнул председатель Госдумы. "И уж если там говорить о правах и свободах, здесь этот закон их точно не нарушает, не покушается на эти права и свободы, а защищает интересы государства. Чтобы мы страну не потеряли", - заверил спикер, указав, что страна сегодня сталкивается с серьезными вызовами.

По словам Володина, дополнительные меры в данной сфере принимаются для ограничения внешнего влияния. "Вот ответ тем, кто полезет к нам со своим финансированием, печеньками и всем остальным", - резюмировал он.

Ранее Госдума приняла закон о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ. К иноагентам теперь будут отнесены незарегистрированные общественные объединения и физические лица, занимающиеся политической деятельностью, получая при этом финансирование из-за рубежа.

В четверг депутаты приняли в первом чтении законопроект об административных штрафах для выполняющих функцию иноагента физических лиц и незарегистрированных политических объединений. Санкции предусмотрены за непредоставленние информации о себе в уполномоченный орган. На рассмотрении Госдумы также находится законопроект об уголовной ответственности за повторное такое нарушение.