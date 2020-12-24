Путин заявил, что правительство в целом достойно работало в 2020 году

НОВО-ОГАРЕВО, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что правительство России в целом достойно работало в 2020 году, сумев сохранить самообладание в условиях больших нагрузок. Об этом глава государства заявил в четверг на предновогодней встрече с кабмином.

"Подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно, - сказал он. - В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность и работали в условиях больших нагрузок".

По его словам, большинство членов кабмина показали высокую трудоспособность и компетентность. При этом Путин отметил: "Конечно, и недостатки были, о них мы говорили не раз".

"Уверен, все необходимые выводы уже сделаны, - добавил Путин. - Но подавляющее большинство коллег - хочу это подчеркнуть - показало высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность".

Глава государства отметил, что испытания 2020 года, связанные с пандемией и ее последствиями, укрепили профессиональный потенциал российских властей. Он выразил благодарность всей правительственной команде - премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, его заместителям, руководителям и коллективам министерств и ведомств, сотрудникам аппарата кабмина.

"Убежден, что пройденные испытания <…> всех нас сплотили и закалили, и, конечно, укрепили наш общий <…> профессиональный потенциал, потому что, столкнувшись с какими-то проблемами и решая их, человек должен совершенствоваться, работать над собой", - сказал Путин.

Правительству в 2021 году нужно работать ответственно, добиваясь видимых изменений в жизни людей, добавил глава государства.

Президент потребовал от чиновников не списывать сбои и ошибки на трудности периода пандемии.

Путин рассчитывает, что несмотря на долгие праздничные выходные правительство в случае необходимости сможет оперативно включиться в работу. "Я хочу напомнить, что у нас работа с вами непрерывного цикла и ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, надеюсь, будут отдыхать, встречать Новый год. Но ситуация, видите, непростая", - сказал он. "Рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это не потребовалось", - добавил Путин, пожелав членам правительства всего самого доброго в наступающем году.

Со своей стороны премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента за поздравления, а также за оценку работы его команды. "Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие и правительство сделает все необходимое, чтобы это доверие оправдать, чтобы люди чувствовали необходимое внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации", - подчеркнул он.

Мишустин также поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал всего самого доброго. "Мы будем стараться выполнить все задачи национальных целей и задачи, которые вы перед нами ставите. Спасибо, что вы всегда в этом смысле подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время и мы вас за это благодарим", - заключил премьер.



