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Путин назвал доверие самым ценным, что есть у любого руководителя

Президент поблагодарил кабинет министров за работу

НОВО-ОГАРЕВО, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает доверие самым ценным, что есть у любого руководителя.

"Я уверен, вы продолжите работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом, некоммерческими организациями и, безусловно, будете опираться на поддержку граждан страны, потому что доверие - это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим", - обратился глава государства к членам правительства в четверг на предновогодней встрече с ними в режиме видеоконференции.

Путин вновь поблагодарил кабинет министров за работу. "Разумеется, желаю вам - сейчас это актуально - крепкого здоровья, счастья, самого доброго, благополучия вам и вашим близким", - сказал президент и поздравил правительство с наступающим Новым годом. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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