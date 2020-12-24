Путин рассказал, что ему с Мишустиным приходилось обсуждать рабочие вопросы и ночью

НОВО-ОГАРЕВО, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что правительство в 2020 году работало в условиях больших нагрузок и почти круглосуточно, а вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным ему приходилось обсуждать рабочие вопросы в том числе и далеко за полночь.

В четверг на предновогодней встрече с кабмином глава государства охарактеризовал его деятельность в уходящем году как в целом достойную, с организацией системной, слаженной работы и сохранением самообладания.

"Работали в условиях больших нагрузок. Уже говорил об этом, это гипербола, художественное преувеличение, но я сказал, [работали] круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это, - заметил Путин. - Правда, так и было. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры".