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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Глава МИД Турции посетит с рабочим визитом Сочи 29 декабря

Мевлют Чавушоглу примет участие в заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит 29 декабря с рабочим визитом Сочи, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи. Посетит он его для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", - сказала она.

По словам Захаровой, на встрече будет рассмотрен широкий круг актуальных региональных и международных проблем. В частности, предстоит провести сверку часов по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африке, Закавказья, в Центральной Азии, на Украине и в Черноморском регионе. "Будут затронуты пути повышения эффективности взаимодействия на площадках международных организаций", - отметила она.

Дипломат подчеркнула, что планируется детально проработать вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху. "Акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений, оказании странам гуманитарной помощи. В центре внимания будет налаживание деятельности совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - указала Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЧавушоглу, МевлютСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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