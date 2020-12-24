Лавров 30 декабря проведет переговоры с главой МИД ПНС Ливии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 30 декабря в Москве с министром иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"30 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии. Он посетит Москву с рабочим визитом", - сказала она.

"В ходе предстоящих переговоров предполагается провести заинтересованный обмен мнениями относительно складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее, включая усилия по укреплению режима прекращения боевых действий, продвижению политического процесса в рамках решений Берлинской мирной конференции и резолюции СБ ООН 2510 с акцентом на повышение роли России в содействии скорейшему достижению ливийского урегулирования", - добавила дипломат.

Также главы МИД планируют обсудить развитие двусторонних отношений России и Ливии в различных областях.