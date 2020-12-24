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Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ

Речь идет о заявлениях о причастности России к хакерским атакам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва подтверждает свою готовность вести прагматичный и конструктивный диалог по вопросам международной информационной безопасности с любым американским президентом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны готовы к конструктивному, профессиональному, прагматичному диалогу по вопросам международной информационной безопасности с любым руководителем Соединенных Штатов Америки", - отметила она.

Уходящая администрация США заявлениями о причастности РФ к хакерским атакам ухудшает двусторонние отношения, заявила Захарова.

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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