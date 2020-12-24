Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва подтверждает свою готовность вести прагматичный и конструктивный диалог по вопросам международной информационной безопасности с любым американским президентом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны готовы к конструктивному, профессиональному, прагматичному диалогу по вопросам международной информационной безопасности с любым руководителем Соединенных Штатов Америки", - отметила она.

Уходящая администрация США заявлениями о причастности РФ к хакерским атакам ухудшает двусторонние отношения, заявила Захарова.