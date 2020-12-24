Россия сожалеет о решении CAS запретить российский флаг и гимн на соревнованиях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия сожалеет в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнованиях. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наших спортсменов на два года лишили права выступать [под национальным флагом] на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Российский гимн не может быть использован в ходе соревнований во время действия санкций. Мы сожалеем о данном решении суда. Надо указать, что суд не в полной мере учел доводы российской стороны", - сказала она.

Дипломат указала, что Россия последовательно выступает за развитие международного спортивного сотрудничества, честный и справедливый спорт, который "исключал бы какую-либо политизацию". "Мы решительно осуждаем применение запрещенных препаратов спортсменами, однако считаем недопустимым предвзятый подход, навязанный принципами некой коллективной ответственности за правонарушения отдельных лиц. Наша страна выступает за широкое международное сотрудничество в деле борьбы с допингом в спорте", - подчеркнула Захарова.

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.