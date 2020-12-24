Власти России готовят ответные меры на притеснение русскоязычных СМИ в Латвии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в отношении Латвии из-за продолжающегося притеснения российских СМИ со стороны властей республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы профильного регулятора Латвии о возможности принятия в ближайшие месяц-полтора решения ограничить трансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории страны.

"Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских СМИ", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва расценивает это намерение руководства Латвии как "очередной случай пренебрежения правами проживающих в Латвии национальных меньшинств" и нарушение принципов свободы слова и плюрализма СМИ. "Надуманные претензии к содержанию российских передач, мы прекрасно понимаем, - это лишь повод. Истинная цель, как мы ее трактуем, - продолжение линии на искоренение любого инакомыслия, в рамках которой из информационного поля страны вытесняются российские и русскоязычные СМИ", - указала дипломат.

В связи с этим Россия продолжит поднимать эти проблемные вопросы на международных площадках, отметила Захарова. "Мы не оставляем надежды, что принципы истинной демократии возобладают и к латвийским властям будет применено должное взыскание", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В июле этого года Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) начал процедуру ограничения ретрансляции телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. Претензии ведомства вызвала передача "60 минут", показанная в эфире 10 июля. По утверждению НСЭСМИ, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в вещании телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ. Захарова отмечала ранее, что Рига под любым предлогом "ведет настоящую атаку" на все, что связано с Россией.