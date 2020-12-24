Памфилова подтвердила, что ЦИК не намерен больше использовать "голосование на пеньках"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что в будущем форма голосования на придомовых территориях, которое Центризбирком образно называет "голосованием на пеньках", применяться не будет.

"Несмотря на то, что это действительно положительный опыт, мы решили не применять его в дальнейшем, хотя в законе это есть как дополнительный вид голосования", - заявила она в четверг в интервью каналу "Россия-24".

По ее словам, в таком виде голосования "нет необходимости". Она пояснила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ и единый день голосования в сентябре 2020 года позволяют сделать вывод, что традиционные виды голосования - непосредственно на участках и вне помещений, на дому, для тех, кто не может прийти на избирательный участок, а также дополнительный вид голосования в отдаленных и труднодоступных местностях "позволят полностью решить все проблемы и обеспечить безопасность, даже если будет не очень благоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация, и обеспечить максимальную доступность, чтоб людям было доступно, удобно [голосовать]".

"Поэтому голосования на пеньках мы не предполагаем", - заключила председатель Центризбиркома.