ЦИК России заявил о готовности к возможному вмешательству в выборы 2021 года извне

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России готов к возможному вмешательству извне в российские выборы, которые запланированы на 2021 год. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Конечно, мы готовы, конечно, мы во всеоружии, потому что другого выхода нет. А наше оружие - это правда, наше оружие - максимальная прозрачность процесса голосования. Это наша стратегия, наше оружие - то, что мы опираемся на мнение наших избирателей, мы реагируем на их запросы, мы работаем на защиту их прав", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, готова ли комиссия к вмешательству в выборы 2021 года извне.

По ее словам, ЦИК также опровергает "неправду и информационный мусор" о том, что в России якобы изначально не могут быть честными выборы. "То есть вот эту постоянную информационную волну, которую пытаются запустить... Мы должны показывать, что все не так. Это нормально для нынешнего времени. Понимание ситуации, адекватная ее оценка и адекватная реакция на нее", - отметила глава ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря выразил уверенность, что в российские выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне, но Россия к этому готовится.

В 2021 году в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы.