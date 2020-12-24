Комитет СФ рекомендовал отклонить закон, ужесточающий порядок открытия дел по наркосбыту

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить на пленарном заседании в пятницу закон, который ужесточает условия для возбуждения уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков. Об этом сообщил журналистам глава комитета Андрей Клишас.

"Нашим комитетом был рассмотрен и рекомендован палате к отклонению федеральный закон "О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. <...> Предлагаемый федеральным законом подход может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле", - заявил он по итогам заседания комитета в четверг.

Речь идет о поправках в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Законом предлагается дополнить ее новой частью, по которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса (УК) РФ по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам. С принятием закона основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях по фактам незаконного сбыта наркотиков неустановленными лицами, в том числе по материалам, выделенным из дел об административных правонарушениях, должны стать данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование.

"По своей сути федеральный закон формирует новый механизм установления исключения из общих оснований для возбуждения уголовного дела - путем дополнения статьи 146 УПК РФ более жесткими требованиями к набору действий и информации, требуемых для возбуждения уголовного дела. Представляется, что, обязывая следователя проводить полноценное расследование еще до возбуждения уголовного дела, мы не решим проблему необоснованного вовлечения граждан в доследственные проверки и расследование уголовных дел. Но мы точно предоставим правоохранительным органам дополнительное основание, которое позволит им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления", - заявил Клишас.

Он отметил, что, по мнению комитета, для реализации поставленной задачи эффективнее применить уже существующий механизм установления подобных исключений - в статье 140 УПК РФ установить условия, когда уголовное дело о сбыте наркотиков не может быть возбуждено.

Сенатор пояснил, что на стадии возбуждения уголовного дела фиксируется лишь факт обнаружения признаков преступления, что является законным основанием для проведения предварительного расследования, в ходе которого уже будут устанавливаться элементы состава преступления. "При этом сама потребность в возбуждении уголовного дела может быть обусловлена не только установлением бесспорных и очевидных признаков определенного состава преступления, но и необходимостью проведения следственных действий для обнаружения таких фактических обстоятельств дела, которые невозможно выявить посредством проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела", - добавил он.