МИД России: возвращение США к ядерной сделке с Ираном не должно сопровождаться условиями

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. США должны вернуться к иранской ядерной сделке без каких-либо дополнительных условий и предварительных требований. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) не должно обставляться дополнительными условиями и какими-то предварительными требованиями, - сказала она. - Мы рассчитываем, что прогресс в этом отношении будет достигнут. Мы отмечаем регулярно подтверждаемую со стороны готовность иранского руководства действовать именно таким образом".

Захарова указала, что участники встречи глав МИД стран - участниц СВПД подтвердили именно такой подход к выполнению соглашения. "Переформатировать ядерную сделку не вышло, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Она жива и будет последовательно осуществляться, равно как и резолюция СБ ООН 2231 (по иранской ядерной сделке - прим. ТАСС) в том виде, как она была утверждена консенсусом 20 июля 2015 года. Выполнять эту резолюцию без всяких оговорок обязаны все государства, включая США".

17 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters заявил, что новое соглашение потребуется для возрождения ядерной сделки в случае возвращения в нее США при администрации избранного президента Джо Байдена, чтобы гарантировать исправление Ираном допущенных нарушений. Гросси считает, что США вряд ли захотят просто так вернуться к исходной точке с учетом развития ядерной деятельности в Иране.