МИД России: США нагнетают конфронтацию с РФ на море для наращивания военных расходов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. США боятся утратить преимущество на море в связи с ростом возможностей российских военно-морских сил и нагнетают конфронтацию ради увеличения военных расходов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Вашингтонских стратегов больше всего беспокоит, что рост российских военно-морских возможностей может поставить под вопрос преимущество США на море, - отметила она. - Судя по всему, они явно не слышали о таких принципах, как равная безопасность, паритет, а если и слышали, то, видимо, поняли их как-то не так".

В этой связи в российском дипведомстве обратили внимание на опубликованную Пентагоном 17 декабря новую версию совместной стратегии военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны США. Это стратегия описывает обобщенный план их подготовки к противодействию России и Китаю, которых в Вашингтоне определяют как "две самые значительные угрозы эре глобального мира и процветания", констатировала официальный представитель МИД РФ. В результате, по ее словам, заведомо конфронтационная идея соперничества великих держав красной нитью проходит через весь американский документ.

"По оценке американцев, Россия якобы проявляет агрессивность тем, что реализует плановые программы по созданию ядерных ракетных вооружений, подводных лодок, авиации и систем ПВО, - продолжила дипломат. - При этом нашей стране вновь приписывают приверженность концепции "эскалации для деэскалации", т. е. намерение в случае потенциального конфликта применять ядерное оружие для прекращения военных действий на выгодных для России условиях, что является откровенной ложью".

"За прошедшие годы мы не раз видели такого рода американские оценки и планы в отношении противостояния с Россией, которые тиражируются во множестве доктринальных и бюджетных документов, а риторика этих документов с каждым разом ужесточается, - подчеркнула Захарова. - Подобные, с позволения сказать, стратегии штампуются с одной целью: попытаться оправдать линию на дальнейшее наращивание и без того уже доведенных до абсурда военных расходов США, которые проводятся под флагом стремления обеспечить повсеместное доминирование Вашингтона. Такой подход является заведомо бесперспективным и не только не способствует использованию мирового океана для сближения различных сообществ, но и закладывает долговременную основу для роста военной конфронтации на море, чреватой крайне опасными последствиями".

По мнению российской стороны, новой администрации США стоило бы над этим серьезно задуматься, резюмировала официальный представитель дипведомства.