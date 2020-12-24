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Дипломаты РФ и Японии обсудили развитие комплексных двусторонних связей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил в четверг в формате видеоконференции с коллегой из Японии Такэо Мори продвижение диалога двух стран и формирование мер доверия в военно-политической сфере.

"Особое внимание было уделено приоритетной задаче реализации договоренности лидеров о комплексном развитии двусторонних связей, включая продвижение политического диалога, торгово-экономического и практического сотрудничества, формирование мер доверия в военно-политической сфере, в целях вывода отношений между Россией и Японией на качественно новый уровень", - говорится в сообщении МИД РФ.

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