Слуцкий заявил, что Запад продолжает использовать Навального для антироссийских провокаций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Обвинения Госдепартамента США в адрес России о создании теории заговора, связанного с инцидентом с Алексеем Навальным, показывают, что Запад продолжает использовать его для антироссийских провокаций. Такое мнение в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Обвинения Госдепа в адрес России о создании теорий заговора в отношении инцидента с Навальным - за гранью. Запад продолжает использовать блогера для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ о его якобы отравлении сотрудниками ФСБ", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, "это действительно заговор, но не в теории, а на практике". "Заговор против России со стороны коллективного Запада", - добавил депутат.

Глава комитета также заметил, что "второй акт спектакля Навальный. Highly 2.0 весьма показательно начался после подведения итогов выборов президента США". "И вполне закономерно, что сегодняшнее заявление Госдепартамента идет вкупе с утечками СМИ о возможных новых санкциях США против России в связи с делом Навального. Вашингтон намерен продолжать линию на сдерживание Москвы любой ценой. Это очевидно", - резюмировал Слуцкий.

Госдепартамент выступил в среду с утверждением, что российские власти якобы причастны и несут ответственность за инцидент с Навальным. Кроме того, по мнению американской стороны, российское руководство заинтересовано в том, чтобы США "поверили в другое". В Госдепартаменте утверждают, что Россия выдвинула множество зачастую противоречащих друг другу конспирологических теорий заговора".

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ранее назвали так называемое расследование Навального о своем якобы отравлении провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб. В ведомстве подчеркнули, что "размещенное Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".