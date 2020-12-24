Захарова: ситуация в ЦАР по-прежнему остается сложной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Положение дел в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) остается сложным: местные военные и миротворцы ООН отражают нападения незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Положение там продолжает оставаться сложным. Контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) совместно с подразделениями центральноафриканской армии отражает нападение незаконных вооруженных формирований, которые с разных направлений пытаются продвинуться к столице страны Банги", - сказала она.

По словам дипломата, поступают сообщения об освобождении ряда населенных пунктов, которые были ранее захвачены мятежниками. Восстановлен контроль над городами Боссембеле, Ялоке, Бода, где накануне шли бои с боевиками из числа сторонников бывшего президента ЦАР и трех вооруженных группировок. 22 декабря удалось отстоять город Бамбари, имеющий ключевое значение для защиты Банги с восточного направления, добавила она.

"Основной целью правительственных и миротворческих сил, которые противостоят незаконным вооруженным формированиям, является не допустить перекрытия крупных транспортных магистралей, которые связывают центр страны с регионами, и обеспечить безопасность в городах и поселениях, в том числе с учетом задач, продиктованных подготовкой к проведению всеобщих выборов", - указала Захарова.

27 декабря в ЦАР должны состояться президентские и парламентские выборы. Однако на минувшей неделе три крупнейшие повстанческие группировки сформировали антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены", которая начала вооруженное противодействие президенту страны Фостен-Арканжу Туадера, собирающемуся баллотироваться на второй срок.