Захарова заявила, что ситуация с Навальным стала провокацией Запада для введения санкций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ситуация вокруг якобы имевшего место отравления Алексея Навального стала провокацией западных спецслужб, направленной на введение санкций. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочу вас разочаровать сразу: сенсации не будет. И президент России, и представители соответствующих ведомств, и министр иностранных дел нашей страны, наши представители в международных организациях много раз отрицательно отвечали на этот вопрос. Если вам этого недостаточно, вы продолжаете делать вид, что не понимаете, ставя вопрос ребром - две буквы или три. Я могу вас порадовать: три", - сказала она, отрицательно отвечая на вопрос, "причастна ли ФСБ к отравлению Алексея Навального".

"На протяжении нескольких лет мы наблюдаем провокации с использованием химического оружия в мире. Это и Скрипали, и Эймсбери, Сирия, теперь Навальный, за которыми стоят западные спецслужбы в разных вариациях, но при этом цель одна - использовать тему химического оружия как удобный повод для вынесения приговора без суда и следствия, а затем применения санкций", - добавила она.