Захарова назвала вбросами заявления Помпео о поставках Россией оружия в Ливию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Россия в нарушение оружейного эмбарго поставляет оружие в Ливию, являются вбросами, не подкрепленными никакими доказательствами. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Постоянные вбросы Вашингтона о якобы совершаемых Россией нарушениях оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении Ливии не подкрепляются заслуживающими доверия доказательствами. Впрочем идеологическая пропаганда в них никогда и не нуждалась, - сказала Захарова. - А вот мы привыкли работать по правилам, нам действительно нужны убедительные факты, которые подтверждали бы вовлеченность упомянутого господином Помпео Мухаммеда аль-Кани, вменяемые ему преступные деяния. Поэтому мы не заблокировали, как выразился уважаемый госсекретарь, введение международных санкций против этого ливийского гражданина и возглавляемой им группировки, а просто взяли паузу".

Дипломат также прокомментировала заявления Помпео о том, что РФ печатает поддельные ливийские динары, которые дестабилизируют экономику Ливии.

"Упомянутые банкноты были законно изготовлены Гознаком по контракту, который был подписан заместителем председателя Центробанка Ливии, и они предназначались для использования на всей территории страны. Делалось это для решения проблемы дефицита наличных денег в Ливии, с целью повышения платежеспособного спроса населения, - продолжила Захарова. - Хождение банкнот должно было способствовать не только стабилизации экономики, но и выступить объединяющим фактором для ливийского государства, которое расколото и разорено стараниями наших западных партнеров".

Она также напомнила, что именно действия США и их союзники спровоцировали разрушение государственности и социально-экономической инфраструктуры в Ливии, поскольку в 2011 году страны НАТО совершили неприкрытую вооруженную агрессию против североафриканской страны.

"Россия, наоборот, с самого начала вооруженного противостояния между востоком и западом Ливии является активным участником международных усилий по его урегулированию и делает это на различных международных площадках. Мы отвергаем инсинуации о том, что наша страна якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии на Триполи в прошлом, 2019 году, - продолжила Захарова. - Сразу после начала этой военной операции мы последовательно убеждали лидеров восточноливийского лагеря вернуться за стол переговоров. Именно договоренности о необходимости прекращения огня в Ливии, достигнутые на саммите президентов России и Турции в Стамбуле 8 января текущего года, заложили основу для будущего соглашения о перемирии".

Сирия

Дипломат, отвечая на критику российских действий в Сирии со стороны Помпео, обратила внимание на то, что именно благодаря России в этой ближневосточной стране удалось нанести решающий удар международному терроризму и не допустить повторения там ливийского сценария потери государственности.

"В настоящее время на большей части территории Сирии поддерживается режим прекращения боевых действий. Активно помогаем решать сирийцам стоящие перед ними актуальные задачи. В их числе продвижение политического урегулирования, восстановление национального единства, преодоление послевоенной разрухи, наконец, важнейшая задача возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - добавила она.

Захарова также призвала оказывать содействие сирийцам в восстановлении нормальной жизни, не выдвигая при этом дополнительных условий.

Заявления Помпео

В распространенном во вторник заявлении Помпео отмечается, что Россия "сеет хаос" в Средиземноморье. Он в очередной раз упомянул приписываемое РФ нарушение эмбарго ООН на поставки вооружений в Ливию, деятельность ЧВК "Вагнер", а также заявил, что Россия якобы заблокировала санкции СБ ООН в отношении лидера ливийской группировки "Канийят" Мухаммеда аль-Кани, которую США обвиняют в нарушении прав человека, и печатает поддельные ливийские динары, которые дестабилизируют экономику Ливии.

Российская сторона неоднократно опровергала соответствующие обвинения. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что обвинения России в поставках в Ливию вооружений и наемников голословны.