Россия призывает к расследованию преступлений ЧВК в отношении афганских мирных жителей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Преступные действия наемников из частных военных компаний против мирного населения в Афганистане необходимо расследовать. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя затронутую в докладе американского интернет-издания The Intercept тему о преступлениях против афганских мирных жителей частных военных компаний, которые действуют в этой стране под прикрытием американских спецслужб.

Дипломат указала, что согласно обнародованной информации, в 2018-2019 годах эти формирования, численность которых по оценкам экспертов составляет примерно 20-25 тысяч человек, были причастны к убийствам, похищениям, пыткам афганских мирных граждан.

"Мы считаем, что преступные действия наемников в отношении гражданского населения Афганистана подлежат расследованию. Виновные должны понести суровые наказания, - сказала Захарова. - В связи с объявленной [действующим президентом США Дональдом] Трампом линией на сокращения военного присутствия США в Афганистане, безусловно, возникает вопрос о намерениях американской стороны в отношении судьбы этих ЧВК, что же будет с ними".

Как объявил в середине ноября и. о. министра обороны США Кристофер Миллер, к 15 января 2021 года в Афганистане останется только 2,5 тыс. американских военнослужащих. В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 4,5 тыс. войск США.