Захарова назвала циничными обвинения в адрес России в подрыве единства православного мира

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Обвинения в адрес России со стороны ряда стран, в том числе США, в подрыве единства православного мира звучат абсурдно и цинично. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Лейтмотивом форума ["Религия и вызовы нового времени"], а возможно, его целью, стало продвижение абсурдных упреков в адрес нашей страны, которая якобы подрывает единство православного мира и вмешивается во внутренние дела православных стран. Особенно цинично подобные утверждения звучат из уст американских коллег", - сказала она.

Видеоконференция "Международный форум религиозной дипломатии. Религия и вызовы нового десятилетия" прошла в Греции 9-10 декабря по инициативе сотрудников журнала "Форин афферс", сообщила дипломат. Представители России не были приглашены на конференцию.

Захарова подчеркнула, что США упорно стремятся закрепить "в умах союзников" собственные политически мотивированные трактовки раскола украинской православной церкви. "Печально, что американцам в этом энергично подыгрывают регионалы, которые больше заботятся о своих конъюнктурных интересах, чем о защите истинного православия, далекого от споров об иерархичном первенстве", - добавила она.