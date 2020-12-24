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Путин поздравил Вучича с праздниками и выразил надежду на продолжение сотрудничества

Президент России пожелал сербскому лидеру и его близким здоровья

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил сербскому лидеру Александару Вучичу поздравления с Новым годом и Рождеством, выразив надежду на продолжение тесного сотрудничества. Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной в четверг пресс-службой Вучича.

"Мы в полной мере убедились в значении отношений стратегического партнерства, которое дает возможность нашим странам объединить усилия в противодействии современным угрозам и вызовам, включая пандемию коронавируса. Уверен, что мы продолжим тесное сотрудничество по ключевым направлениям и нам удастся реализовать достигнутые соглашения и совместные проекты. Это, без сомнения, отвечает интересам братских народов России и Сербии", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин пожелал Александару Вучичу и его близким здоровья, а всем гражданам дружественной Сербии - счастья и процветания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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